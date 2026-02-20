Zelenski asegura a la AFP que Ucrania no está perdiendo la guerra

El resultado de la guerra en Ucrania todavía está por definir, afirmó su presidente Volodimir Zelenski en una entrevista este viernes a AFP, días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa

"No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos. Sí, esa es la pregunta, pero es una pregunta muy costosa", dijo en una entrevista exclusiva

Zelenski afirmó que su ejército recuperó recientemente cientos de kilómetros cuadrados en el sur del país y denunció presiones de Estados Unidos y Rusia para ceder territorios en el este para alcanzar la paz

"No entraré demasiado en detalles", precisó. "Pero hoy puedo felicitar ante todo a nuestro ejército, a todas las fuerzas de defensa, porque a día de hoy 300 kilómetros (cuadrados) han sido liberados", afirmó

AFP no pudo verificar esta afirmación

En la entrevista, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa, Zelenski afirmó que Washington y Rusia insisten en que Kiev ceda la disputada cuenca minera del Donbás, en el este, un escenario que Ucrania ha descartado repetidamente

"Tanto los estadounidenses como los rusos dicen que 'si quieren que termine la guerra mañana, salgan del Donbás'", afirmó el dirigente ucraniano

Las autoridades del país han descartado repetidamente retirar sus tropas de esa cuenca minera y aseguran que hacerlo solo envalentonaría a Rusia

El Donbás está formado principalmente por las regiones de Donetsk y Lugansk. Kiev mantiene el control de aproximadamente una quinta parte de la primera, mientras que Moscú ha tomado la segunda en casi su totalidad

En la entrevista, Zelenski afirmó que no firmaría ningún acuerdo de paz que no disuada a Rusia de intentar una nueva invasión

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos esta semana en Ginebra se cerraron sin progresos en la cuestión clave de la repartición territorial

Rusia amenaza con capturar toda la cuenca del Donbás por la fuerza si las tropas ucranianas no se retiran y su presidente, Vladimir Putin, no muestra señales de ceder en sus exigencias para poner fin a la invasión lanzada en febrero de 2022