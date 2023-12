Por Olena Harmash y Tom Balmforth

KIEV, 6 dic (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski dijo el miércoles a los ucranianos que Kiev derrotaría a Rusia y lograría una paz justa "contra todo pronóstico", mientras el futuro de la vital ayuda militar y financiera de Estados Unidos pendía de un hilo.

Zelenski lanz√≥ su desafiante mensaje en un inusual video a primera hora de la ma√Īana en el que aparec√≠a caminando por Kiev para presentar sus respetos a los soldados ca√≠dos en el D√≠a de las Fuerzas Armadas.

"Ha sido difícil, pero hemos perseverado", dijo Zelenski, que se grabó a sí mismo con un teléfono móvil mientras caminaba desde su oficina por la céntrica calle Hrushevskoho hacia el "muro del recuerdo" del centro de Kiev.

"Ahora no es fácil, pero seguimos adelante. Por difícil que sea, llegaremos. Por nuestras fronteras, por nuestro pueblo. Por nuestra paz. Una paz justa. Una paz libre. Contra todo pronóstico".

Sus declaraciones parecían responder a la incertidumbre sobre el futuro de un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares que se debate en el Congreso estadounidense y que lleva semanas atascado.

El martes, Zelenski canceló sus planes de dirigirse a los legisladores estadounidenses para solicitar directamente la ayuda, mientras el Congreso se debate entre las exigencias republicanas de vincular la ayuda a una reforma de las políticas estadounidenses de inmigración y fronteras.

Kiev ha dependido en gran medida de la ayuda de sus aliados occidentales contra el ejército ruso, mucho más grande, en la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que ya ha cumplido 22 meses.

Un paquete de ayuda militar propuesto por la Unión Europea también ha encontrado resistencia entre algunos miembros del bloque.

Gran riesgo

En una de las evaluaciones más sombrías realizadas hasta ahora por un alto funcionario ucraniano, el jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, afirmó el martes que el aplazamiento de la ayuda estadounidense creaba un "gran riesgo" de que Ucrania perdiera la guerra.

Mosc√ļ controla alrededor del 17,5% del territorio ucraniano, y las fuerzas ucranianas se enfrentan ahora a una nueva ofensiva rusa en el frente oriental, con combates especialmente encarnizados en torno a las localidades de Avdiivka y Mariinka.

En su video, Zelenski saludaba a la gente mientras caminaba por las resbaladizas calles invernales. Dijo que Ucrania no tenía otra alternativa que liberar sus territorios ocupados por Rusia.

"Estas son nuestras tierras. Esta es nuestra gente. ¬ŅHay alguna alternativa? No. Nueve a√Īos y 651 d√≠as de guerra han quedado atr√°s. La victoria est√° por delante. ¬ŅY c√≥mo si no? ¬ŅPodr√≠a haber una alternativa? Todos lo sabemos: no", dijo Zelenski.

M√°s tarde se le vio presentando sus respetos en el muro conmemorativo creado en 2014 para recordar a las v√≠ctimas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Mosc√ļ arrebat√≥ a Ucrania la pen√≠nsula de Crimea en 2014 y respald√≥ una insurgencia militante en el este.

Aunque los paneles originales estaban estructurados con imágenes militares ordenadas, eso cambió tras la invasión rusa en febrero de 2022. Las familias en duelo colocaron allí cientos de fotos personales.

Zelenski dijo que el muro ayudaría a fortalecer el espíritu de los ucranianos contra "el miedo, la desconfianza, la desesperación, la discordia y los pensamientos de rendirse".

(Reporte de Olena Harmash, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)