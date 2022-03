Zelenski asegura que no tiene "miedo de nadie" desde la oficina de la Presidencia en Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes por la noche que no tiene "miedo de nadie" en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

"Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra", ha recalcado Zelenski sentado en su despacho.

El presidente ucraniano ha confirmado así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que "tiene lo más importante", que es "la verdad".

En este sentido, ha apuntado que la situación es para Rusia "una pesadilla", ya que se han olvidado de que los ucranianos no tienen miedo de "las furgonetas de la Policía, de los tanques o de las ametralladoras".

Así, ha hecho hincapié en que los rusos "han subestimado la determinación del pueblo ucraniano" y ha prometido "no renunciar a las negociaciones", a pesar de los escasos avances aparentes de la última ronda de conversaciones con Rusia que se ha celebrado este lunes.

El presidente de Ucrania ha enfatizado que dialogará con Rusia para conseguir la paz en su país: "Seguiremos hablando e insistiremos en las negociaciones hasta que encontremos la manera de decirle a nuestro pueblo que así es como vamos a conseguir la paz".

"Hoy hemos celebrado ya una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia. Nos gustaría decir 'tercera y última', pero somos realistas", ha agregado.

También ha destacado la importancia de la unión del pueblo ucraniano que en estos momentos que "ha desarrollado un movimiento nacionalista tan fuerte, un despliegue tan fuerte de 'ucranianidad' en las calles y en las plazas que nunca habíamos visto antes", ha dicho.

"Hoy en Makarov, en el oblast de Kiev, han disparado a una fábrica de pan. ¿Por qué? Una vieja fábrica de pan. Piénsalo: disparar a una fábrica de pan. ¿Quién hay que ser para hacer algo así?", ha denunciado el mandatario en su mensaje.

Asimismo, Zelenski ha lamentado la destrucción de "una iglesia en el oblast de Yitomir, la Iglesia de la Santísima Virgen construida en 1862".

El presidente ucraniano ha prometido "reconstruirlo todo" y hacer que las ciudades del país "sean mejores que cualquier ciudad de Rusia", ha sentenciado en la que ha sido la primera aparición fuera de su búnker desde que comenzó la invasión rusa.