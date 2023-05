Zelenski asegura que se enteró de los documentos filtrados del Pentágono a través de los medios

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que se enteró de los documentos filtrados del Pentágono --que incluían información relevante sobre las operaciones militares en Ucrania-- a través de los medios de comunicación, y no por informaciones de los estadounidenses.

Durante una entrevista con el diario estadounidense 'Washington Post', Zelenski ha alegado no haber mantenido ninguna conversación con Washington sobre dichos documentos clasificados, filtrados por un joven trabajador de la Guardia Nacional Aérea de Masachusets y compartidos a través de un chat de Discord.

"No recibí ninguna información de la Casa Blanca o del Pentágono previamente (a que la información apareciera en los medios), no teníamos esa información, yo personalmente no la tenía", ha asegurado, calificando el incidente de "una mala historia".

Zelenski ha asegurado que toda esta situación "no nos beneficia", añadiendo que "no beneficia la reputación de la Casa Blanca y creo que no beneficia la reputación de Estados Unidos".

El presidente ha recordado su parte en el escándalo con el expresidente estadounidense Donald Trump, que en 2020 le costó su primer proceso de destitución ('impeachment'), después de que un año antes se filtrasen sus conversaciones telefónicas.

"No sé si es una manipulación o un accidente, y ¿por qué debería saberlo? (...) ¿Recuerdan cómo se difundió nuestra conversación con Trump? La publicaron en los medios. Para ser sincero, tampoco di mi permiso para eso", ha explicado.

Aun así, afirma que Ucrania no puede permitirse tensar las relaciones con Estados Unidos o con cualquier otro país aliado en la guerra contra Rusia, que ha asegurado es su prioridad absoluta y en la que la ayuda extranjera sigue siendo necesaria.

Europa Press