Zelenski asegura que serán necesarios otros 50.000 millones de euros para sufragar la guerra en 2026

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que serán necesarios otros US$60.000 millones (poco más de 50.000 millones de euros) para sufragar la guerra en 2026, una cifra que corre a cargo de las propias arcas del Estado, según ha dicho a los medios de comunicación en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Zelenski ha cifrado en US$120.000 millones (101.000 millones de euros) el coste anual de la guerra, de los cuales la mitad provienen del presupuesto ucraniano. "Tenemos que encontrar otros US$60.000 millones el próximo año", ha dicho.

"Espero que terminemos esta guerra, pero en cualquier caso, el plan A es acabarla. El plan B son 120.000 millones. Por lo tanto, este es un gran desafío", ha reiterado Zelenski, que confía en que en tiempos de paz, o incluso durante un alto el fuego, no sea necesario alcanzar estas cifras.

Por otro lado, Zelenski también ha hecho referencia a las primeras entregas que han ido llegando del paquete armamentístico aprobado por la Administración Trump, pero financiado por el resto de sus socios de la OTAN.

Los dos primeros paquetes de ayuda militar están valorados en US$500 millones cada uno (420 millones de euros), aunque irá en aumento en las próximas semanas hasta alcanzar los US$3600 millones (3000 millones de euros). Incluye los tan codiciados misiles estadounidenses Patriot e HIMARS.

Estas primeras entregas son parte del programa PURL, un mecanismo por el cual los socios de la OTAN se coordinan para la compra de armamento de los arsenales estadounidenses y satisfacer así las demandas más urgentes de Kiev.