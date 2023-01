Zelenski asegura que Ucrania nunca ha tenido la intención de atacar a Bielorrusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que Kiev nunca ha tenido la intención de atacar a Minsk, respondiendo así a unas declaraciones de su par bielorruso, Alexander Lukashenko, en las que anunciaba un pacto de no agresión planteado por Ucrania.

"No teníamos la intención de atacar a Bielorrusia. Esta es la principal señal que todo el pueblo ucraniano lanza al pueblo bielorruso", ha manifestado Zelenski, quien ha apelado al país vecino a "no perder su independencia" y no entrar en una guerra "absolutamente vergonzosa".

El mandatario ucraniano ha reaccionado de esta manera a las declaraciones lanzadas previamente por Lukashenko, quien ha lamentado que Ucrania "continúe entrenando militares y extremistas" mientras "sugieren firmar un pacto de no agresión", según recoge la agencia BelTA.

Así pues, cuestionado sobre la veracidad de estas declaraciones de Lukashenko, Zelenski ha asegurado que todas las propuestas planteadas por Ucrania son puestas en conocimiento de la prensa, deslizando por tanto que las declaraciones de su par bielorruso no son realmente ciertas.

Finalmente, Zelenski ha instado a las autoridades bielorrusas a "respetar a su Estado" y evitar que personal militar de terceros países --en alusión a Rusia-- ingresen y avancen por su territorio nacional, según informa la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Las autoridades ucranianas han alertado recientemente de la posibilidad de que Rusia pueda lanzar una ofensiva terrestre a través de Bielorrusia, si bien han descartado que el propio Ejército bielorruso esté involucrado en la misma.

Europa Press