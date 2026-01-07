Zelenski busca nueva reunión con Trump mientras negociadores abordan cuestión del territorio

*

Zelenski quiere garantías de seguridad de EEUU para más de 15 años

EEUU y Ucrania retoman conversaciones sobre terrenos y plantas nucleares

Trump tiene herramientas para presionar a Rusia, dice Zelenski

Por Dan Peleschuk y Yuliia Dysa

KIEV, 7 ene (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que quería una nueva reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que sus funcionarios revisaron las dos cuestiones más problemáticas en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Kiev está bajo presión de Estados Unidos para asegurar la paz, pero quiere garantías de seguridad de los aliados y está oponiéndose a las demandas rusas de ceder su región oriental de Donetsk y renunciar al control de la central nuclear de Zaporiyia.

En declaraciones a la prensa por WhatsApp el miércoles, Zelenski dijo que quería otra reunión con Trump pronto para evaluar su apertura a una propuesta ucraniana de que Washington garantice la seguridad de Kiev durante más de 15 años en caso de un cese al fuego.

También instó a Trump a aumentar la presión sobre Rusia, que se ha mostrado fría ante el impulso de paz respaldado por Estados Unidos y sigue adelante con sus ataques aéreos masivos contra ciudades ucranianas y la red energética del país.

"Los estadounidenses, en mi opinión, están siendo productivos en este momento; tenemos buenos resultados (...) Tienen que presionar a Rusia. Tienen las herramientas y saben cómo utilizarlas", dijo Zelenski.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sugerencia de una nueva reunión entre Zelenski y Trump.

Citando la reciente operación de Estados Unidos para detener al presidente venezolano Nicolás Maduro, Zelenski sugirió que Washington podría actuar de manera similar contra el líder checheno Ramzan Kadyrov, un aliado de Vladimir Putin cuyas tropas se hicieron conocidas por su brutalidad en Ucrania.

"Quizás entonces Putin lo vería y lo pensaría dos veces", dijo.

En las conversaciones celebradas esta semana en París, los aliados de Kiev se comprometieron a respaldar el alto el fuego con garantías, como la presencia de tropas multinacionales.

Pero Zelenski dijo que la expresión de "voluntad política" aún no se había traducido en compromisos jurídicamente vinculantes respaldados por los parlamentos nacionales.

Zelenski hizo declaraciones mientras funcionarios estadounidenses y ucranianos discutían en París la cuestión del territorio y el destino de la central de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, que describió como los dos temas más espinosos de las conversaciones.

Kiev se ha negado a abandonar la industrializada región de Donetsk, que Rusia no ha logrado arrebatar por completo a pesar de ocupar amplias zonas. Zelenski ha declarado que Estados Unidos ha planteado la idea de crear allí una zona económica libre si Ucrania se retira de las partes de la región que aún controla.

El martes, funcionarios estadounidenses y ucranianos ya habían hablado de "algunas ideas" para abordar la cuestión del territorio, dijo. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo que se habían discutido "opciones territoriales" y que esperaba que se llegara a un compromiso.

Estados Unidos también ha propuesto la explotación trilateral de la central de Zaporiyia, que Moscú capturó en 2022 y conectó a su propia red eléctrica, con un gestor jefe estadounidense, según declaró Zelenski el mes pasado.

En cambio, Kiev ha propuesto el uso conjunto ucraniano-estadounidense de la planta, según Zelenski, con el propio Estados Unidos determinando cómo utilizar el 50% de la energía producida.

(Reporte de Dan Peleschuk, editado en español por Lucila Sigal)