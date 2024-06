Zelenski celebra la promesa francesa de aviones de combate mirage 2000 para combatir a rusia

Por Ingrid Melander y John Irish

PARÍS, 7 jun (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que esperaba ver aviones de combate suministrados por Francia en los cielos ucranianos pronto, después de que el presidente Emmanuel Macron indicó que planea entregarle cazas Mirage 2000-5.

Zelenski lleva tiempo expresando su frustración por lo mucho que tardan los aliados occidentales en tomar decisiones clave sobre el apoyo militar a Ucrania en su guerra contra las fuerzas invasoras rusas.

"Estoy seguro de que llegará un día en que Ucrania verá en sus cielos los mismos aviones que vimos ayer en los cielos de Normandía", dijo Zelenski a los legisladores franceses, refiriéndose a las conmemoraciones del jueves por el 80 aniversario del Día D en Normandía.

"Su aviación de combate, brillantes cazas al mando de pilotos ucranianos, demostrará que Europa es más fuerte, más fuerte que el mal que se atrevió a amenazarla", señaló.

Macron también estableció un vínculo con el Día D, prometiendo que Europa no flaqueará en su apoyo a Ucrania. No especificó cuántos Mirages fabricados por Dassault entregará Francia, pero indicó que París enviará los aviones y entrenará a los pilotos para fines de año.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró tras reunirse con Zelenski en París el viernes que Washington no se retirará y ofreció 225 millones de dólares más en armamento.

El Mirage 2000-5 es un caza monomotor polivalente. Francia pretende sustituir su flota actual para 2030 por aviones de combate Rafale, pero también espera convencer a otros países que tienen Mirages para que los suministren a Ucrania.

Zelenski se dirigió el viernes a la Asamblea Nacional de Francia, ganándose varias ovaciones. "¿Puede Putin ganar la guerra? No, porque no tenemos derecho a perder. ¿Puede terminar esta guerra en las líneas que existen ahora? No, porque no hay líneas para el mal, ni hace 80 años, ni ahora", afirmó.

(Reporte adicional de Anastasiia Malenko en Kiev; editado en español por Carlos Serrano)

