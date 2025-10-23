Zelenski celebra las nuevas sanciones energéticas a Rusia y busca presionar más a Moscú

BRUSELAS, 23 oct (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio la bienvenida el jueves a las "muy importantes" nuevas sanciones energéticas de y la a Rusia, pero dijo que se necesitaría más presión sobre Moscú para asegurar un alto el fuego en la guerra.

Estados Unidos desveló el miércoles sanciones contra las principales petroleras rusas, un día después de que los planes para una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Putin, se vinieran abajo. Los países de la UE adoptaron formalmente el jueves un decimonoveno paquete de sanciones, que incluye la prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso.

"Esto es muy importante", dijo Zelenski sobre las nuevas sanciones en comentarios a los periodistas en Bruselas, donde se esperaba que se reuniera con los líderes de la UE.

En respuesta a la pregunta de un periodista, dijo que creía que aún era posible un alto el fuego en Ucrania, pero que para ello era necesario ejercer más presión sobre Rusia. Descartó hacer concesiones territoriales a Moscú, que inició su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Zelenski también agradeció a Trump las nuevas sanciones estadounidenses en una publicación en la red social X, alabando "esta decisión resuelta y bien dirigida" que demuestra que "la agresión no quedará sin responder".

"Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los gigantes petroleros rusos son una clara señal de que prolongar la guerra y extender el terror tiene un coste. Y es una medida justa y absolutamente merecida", escribió.

"Es precisamente la presión sobre Rusia lo que será eficaz para lograr la paz y las sanciones son uno de los componentes clave." (Información de Max Hunder y Anastasiia Malenko; edición de Timothy Heritage; edición en español de María Bayarri Cárdenas)