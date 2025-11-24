Zelenski celebra "pasos importantes" en negociaciones de paz, pero reconoce que queda mucho por hacer

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró el lunes los "pasos importantes" que se dieron en la cumbre con Estados Unidos en Ginebra, pero afirmó que aún queda mucho por hacer para detener la guerra con Rusia, que dura ya casi cuatro años.

Altos cargos ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza después de conocerse una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa, que fue ampliamente criticada por ceder a las demandas de Moscú.

Todas las partes afirmaron que se lograron avances en las negociaciones de Ginebra, calificándolas de "constructivas" en una declaración conjunta.

Los dirigentes europeos tienen previsto mantener conversaciones urgentes sobre Ucrania al margen de una cumbre que se celebrará en Angola el lunes.

"En los pasos que hemos coordinado con la parte estadounidense, hemos logrado incluir puntos extremadamente delicados", declaró Zelenski por videoconferencia durante una charla celebrada en Suecia.

Estos incluyen "la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia", indicó.

Kiev afirma que Moscú se llevó ilegalmente a menores ucranianos de los territorios ocupados hacia Rusia durante la guerra, y ha solicitado su devolución.

"Son pasos importantes, pero para lograr una paz real, se necesita más", aseguró Zelenski.

El mandatario dijo que Ucrania se encuentra en un "momento crítico" y se comprometió a buscar "compromisos que fortalezcan" a su país.

El plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos la semana pasada alarmó a los europeos, ya que contempla que Rusia gane aún más territorio del que ocupa, y muchos en Ucrania y la UE lo consideraron como una capitulación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere un reconocimiento legal de lo que robó", afirmó Zelenski.

El Kremlin indicó el lunes que no se le informó de los resultados de las conversaciones en Ginebra.

Su portavoz, Dmitri Peskov, declaró que Rusia es consciente de que se realizaron "ajustes" al plan inicialmente respaldado por Donald Trump y acogido con satisfacción por Putin.

"Esperaremos", agregó Peskov.

