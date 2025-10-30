Zelenski cifra en US$50.000 millones anuales las pérdidas de Rusia por las sanciones a sus petroleras

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en US$50.000 millones anuales las pérdidas de Rusia por las últimas sanciones de Estados Unidos a las dos principales petroleras del país, Rosneft y Lukoil, "siempre que se mantenga una presión firme y constante", ha apuntado.

Zelenski ha asegurado que disponen de las primeras evaluaciones detalladas sobre el impacto de estas sanciones, apenas una semana después de que fueran anunciadas por Estados Unidos en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Rusia para negociar la paz con Ucrania.

Asimismo, Zelenski ha destacado que los aliados de Kiev le han trasladado que adoptarán medidas aún más profundas contra la economía rusa. "Nuestros socios están teniendo en cuenta una parte importante de nuestras propuestas", ha dicho tras reunirse con el jefe de la Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko.

"Las medidas relacionadas con la flota de buques rusos, que debatimos con los líderes europeos en la reunión de la Coalición de Voluntarios la semana pasada, también deben aplicarse en su totalidad", ha dicho en un mensaje en Telegram.

Zelenski también ha propuesto el suministro de petróleo de los países árabes como alternativa al ruso. "Puede, sin duda, prevenir cualquier desestabilización y alza repentina de los precios", ha valorado el mandatario ucraniano, que ha aprovechado a su vez para instar a China a unirse "a los esfuerzos para detener los constantes intentos rusos de expandir y prolongar la guerra".