Zelenski clama por "una comunidad europea de paz" que derrote a Rusia e impida que sus tanques vuelvan a Praga

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apostado por que la 'Comunidad Política Europea', que celebra este jueves su primera reunión en Praga, se convierta en una "comunidad europea de paz" y a seguir unidos para conseguir derrota "al mal ruso" e impedir que la guerra en su país se extienda a otros países europeos.

Zelenski se ha dirigido por videoconferencia a los más de 40 líderes reunidos, entre ellos los de la UE, Reino Unido o Turquía, celebrando la "iniciativa" y subrayando que es "una oportunidad extremadamente poderosa de restaurar la paz en Europa". En su opinión, la 'Comunidad Política Europea' "tiene una posibilidad real de convertirse en una comunidad política europea".

El mandatario ucraniano ha puesto de relieve el hecho de a la cita no hayan acudido representantes de Rusia, "un Estado que geográficamente parece pertenecer a Europa pero que desde el punto de vista de sus valores y conducta es el Estado más antieuropeo en el mundo".

En su opinión, los países europeos están "en una posición fuerte para dirigir todo el potencial posible de Europa para acabar la guerra y garantizar la paz a largo plazo, para Ucrania, para Europa y para el mundo".

Pero para ello, ha insistido como siempre que se dirige a foros internacionales, hay que seguir apoyando a Ucrania en su lucha y en su defensa de su territorio, al tiempo que ha denunciado que Rusia no quiere la paz y por eso ha rechazado todas las propuestas en este sentido que se le han hecho.

"Ucrania es solo el primer campo de batalla", ha advertido, de ahí la importancia de derrotar a Rusia en territorio ucraniano. En este sentido, ha conminado a todos los presentes a aumentar las sanciones y cesar cualquier tipo de cooperación con Moscú, además de suspenderle como miembro de la ONU.

Esta guerra, ha insistido Zelenski, "hay que ganarla ahora" para evitar que "la flota rusa bloquee otros puertos en el mar Negro, el Mediterráneo o cualquier otro mar, para que los tanques rusos no avancen sobre Varsovia o de nuevo sobre Praga, para que la artillería rusa no dispare contra los estados bálticos y los misiles rusos no golpeen el territorio de Finlandia o cualquier otro país".

"Pero llegará el día en que el mal ruso perderá", ha proseguido en su argumentario, instando a los líderes europeos a que tomen "una decisión básica sobre el propósito" de la comunidad que se encuentra reunida en Praga.

"Nosotros, los líderes de Europa, podemos convertirnos en los líderes de la paz. Nuestra comunidad política europea puede convertirse en una comunidad europea de paz. ¡Hagámoslo!", ha remachado.

Europa Press