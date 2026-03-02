Zelenski confía en nuevas negociaciones con Rusia pese a guerra en Oriente Medio

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este lunes que espera que las negociaciones con Rusia en Abu Dabi sigan adelante a pesar de la guerra en Oriente Medio, aunque es partidario de buscar lugares alternativos por motivos de seguridad.

Emiratos Árabes Unidos y su capital, Abu Dabi, han sido blanco de ataques iraníes desde el sábado en respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Abu Dabi acogió las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y Zelenski dijo que había una nueva ronda programada entre el 5 y el 8 de marzo.

"La reunión debe celebrarse, es importante para nosotros, apoyamos este encuentro", declaró Zelenski a periodistas.

"Si hay dificultades con Abu Dabi debido a los misiles y los drones, entonces creo que tenemos Turquía, tenemos Suiza", mencionó.

"Apoyaremos cualquiera de estos tres lugares para la reunión", añadió.

Moscú también se mostró a favor de continuar con el diálogo.

"El enfoque predilecto sigue siendo una solución política y diplomática", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Ucrania, que lucha contra la invasión de Rusia desde 2022, ha acusado repetidamente a Irán de proporcionar armas a Moscú, incluidos drones Shahed y misiles de corto alcance.

Sobre el terreno, los ataques rusos mataron el domingo por la noche a por lo menos cinco personas en Ucrania, informaron este lunes las autoridades ucranianas.

Tres personas murieron en la ciudad de Kramatorsk (este), un hombre fue hallado entre los escombros de una casa en la región de Dnipropetrovsk (centro) y una mujer perdió la vida en la zona de Chernígov (norte), precisaron.