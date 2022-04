Zelenski confirma el inicio de la ofensiva rusa en el Donbás

El presidente ruso, Volodimir Zelenski, ha confirmado este lunes el inicio de la ofensiva rusa sobre la región del Donbás, en el este de Ucrania, después de la reciente retirada estratégica de las fuerzas rusas del norte de Ucrania.

"Las fuerzas rusas han iniciaco la batalla por el Donb√°s, para la que llevan tanto tiempo prepar√°ndose. Una considerable cantidad de las fuerzas rusas est√°n concentradas en esa ofensiva", ha afirmado Zelenski, seg√ļn recoge la prensa.

"No importa cu√°ntos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendi√©ndonos. Vamos a seguir haci√©ndolo a diario. No vamos a rendirmos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", ha a√Īadido.

Adem√°s, Zelenski ha trasladado su agradecimiento a "nuestros combatientes, nuesros soldados, nuesrtras heroicas poblaciones y ciudades que est√°n resistiendo con firmeza".

Seg√ļn ha detallado el Ej√©rcito de Ucrania ya se han registrado ataques contra infraestructura civil e industrial en puntos del este de la geograf√≠a ucraniana, recoge la agencia de noticias UNIAN.

"Se están registrando signos del comienzo de la operación ofensiva en la Zona Operacional Este. En los distritos operativos de Slobozhanski y Donetsk, el agresor intensificó las operaciones ofensivas y de asalto en algunas áreas", han trasladado las Fuerzas Armadas ucranianas.

Más tarde, el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, se ha alineado con estas informaciones y ha reconocido el inicio de una nueva ofensiva rusa en la zona este del territorio ucraniano.

"La segunda fase de la guerra ha comenzado, pero los digo que hay que confiar en las Fuerzas Armadas. Conf√≠a en nuestro Ej√©rcito, es muy fuerte", ha se√Īalado Yermak en su canal de Telegram, si bien ha advertido de que se est√°n publicando muchas "informaciones falsas" sobre los acontecimientos en el Donb√°s.

Respecto al los escenarios de conflicto, las Fuerzas Armadas ucranianas han remarcado que en la dirección hacia Slobozhanski es donde se encuentran presentes tropas del sexto batallón occidental, así como de las Flotas del Báltico y del Norte, encargadas de bloquear la ciudad de Járkov.

De igual modo, en direcci√≥n a Izium, de donde precisamente el Ej√©rcito ucraniano ha expulsado este lunes a tropas rusas, se encuentran presentes rusos de batallones del Este y el Oeste, as√≠ como Fuerzas Aerotransportadas y unidades del Ej√©rcito Panzer. Se prev√© que desde aqu√≠ contin√ļen los intentos de avanzar en hacia Sloviansk y Barvinkove.

En las direcciones de Donetsk y Tavriia, las fuerzas rusas centran sus esfuerzos en hacerse con las localidades de Liman, Kremina, Popasna y Rubizhne, as√≠ como en reforzar su control hasta lograr el dominio total de Mari√ļpol, ciudad sitiada por Rusia desde hace semanas.

Por su parte, el gobernador de Lugansk, Segei Haidai, ha reconocido que las autoridades ucranianas han perdido el control sobre Kremina, donde la situación se torna más complicada "a cada hora que pasa".