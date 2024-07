Zelenski considera "inevitable" que Rusia rinda cuentas por el derribo del vuelo de Malaysia Airlines de 2014

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles que es "inevitable" que Rusia rinda cuentas por su responsabilidad en el derribo vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014 y ha agregado que es una muestra de "quién vino a hacer la guerra" en el país europeo.

Con motivo del décimo aniversario de aquellos hechos, Zelenski ha querido recordar a las 298 víctimas de ese vuelo que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur cuando cayó derribado en Pervomaisk, un área de Donetsk bajo control ruso.

"El mundo entero vio entonces quién vino a hacer la guerra contra Ucrania y que el mal ruso no sólo es una amenaza para nosotros. La rendición de cuentas por parte de Rusia por esta atrocidad es inevitable", ha compartido en sus redes sociales.

Zelenski ha expresado su confianza en que "todos los culpables de éste y otros crímenes de guerra rusos recibirán sin duda una sentencia bien merecida". "¡Memoria eterna para todas las víctimas de la agresión rusa!", ha dicho.

A mediados de noviembre de 2022, un tribunal de La Haya condenó a cadena perpetua 'in absentia' a los ciudadanos rusos Igor Girkin y Serguei Dubinski, y al ucraniano Leonid Jarchenko --se encuentran en Rusia-- por el asesinato de las 298 personas que iban a bordo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014.

La corte sostiene que el avión fue alcanzado por un misil que había sido lanzado desde territorio ucraniano ocupado por Rusia, cuyas autoridades, no obstante, han insistido este miércoles en que la investigación que se realizó no fue independiente, no tuvo en cuenta la parte rusa y tuvo un marcado sesgo antirruso.

