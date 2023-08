Por Dan Peleschuk

KIEV, 24 ago (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski alabó el espíritu y la rebeldía de su nación frente a las fuerzas rusas en un discurso de campaña pronunciado el jueves con motivo del Día de la Independencia de Ucrania.

El aniversario se celebró en silencio, exactamente 18 meses después de la invasión a gran escala de Moscú el 24 de febrero de 2022, en la que han muerto decenas de miles de personas, millones se han visto obligados a abandonar sus hogares y ha devastado ciudades en toda Ucrania.

En un discurso grabado en video frente a edificios gubernamentales en el centro de Kiev, Zelenski agradeció a los ucranianos -desde soldados a trabajadores de servicios públicos y periodistas- su contribución a la defensa del país y les instó a reflexionar sobre cómo estaban contribuyendo a la independencia de Ucrania.

"En una gran guerra no hay pequeñas hazañas. No las hay innecesarias, no las hay sin importancia", afirmó. "Todo el mundo es importante en esta lucha. Porque esta es una lucha por algo que es importante para todos. Una Ucrania independiente".

Los combates no cesaron el jueves. Funcionarios locales ucranianos dijeron que al menos una persona falleció y 16 resultaron heridas en ataques rusos. Moscú afirmó que los sistemas de defensa antiaérea derribaron tres drones ucranianos sobre regiones rusas.

La contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por Rusia se encuentra ya en su tercer mes y avanza a un ritmo más lento de lo que esperaban algunos funcionarios occidentales y ucranianos, pero Zelenski prometió el miércoles recuperar todo el territorio ocupado.

El jueves, los ucranianos que celebraban en el centro de Kiev -donde los restos carbonizados de los carros de combate rusos se exhibían a lo largo de la céntrica calle Khreshchatyk- expresaron su cansancio, pero su esperanza de prevalecer.

"Querían tomar Kiev en tres días y ahora sus tanques están aquí", dijo Svitlana, una enfermera de 71 años, refiriéndose a los supuestos planes de Rusia de tomar rápidamente la capital ucraniana. Como muchos otros que cruzaban los bulevares y calles de la capital, llevaba una camisa bordada tradicional.

Oleksandr, de 41 años, dijo que él y otros "han aprendido a apreciar los momentos sencillos" de la vida en tiempos de guerra en Ucrania.

"Espero que no perdamos nuestro empuje (...) porque todo lo que está pasando es agotador", dijo, de pie cerca de un vehículo del ejército ruso destrozado. "Pero tenemos que preservar nuestra dinámica y llevar esta situación a una conclusión lógica".

(Reporte de Yurii Khomenko y Stefaniia Bern; escrito por Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)