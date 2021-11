Zelenski denuncia un complot para cometer un golpe de Estado el 1 de diciembre en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha alertado este viernes de que ha sido informado de un supuesto complot a nivel nacional para cometer un golpe de Estado el próximo 1 de diciembre en el país.

"He recibido informaciones de que el día 1 (de diciembre) se ejecutará en nuestro país un golpe de Estado", ha aseverado en una rueda de prensa en la que ha indicado que las autoridades tienen en su poder grabaciones en las cuales se puede escuchar a varios representantes "discutir con representantes de Rusia".

En dichas conversaciones, las partes hablarían de la participación del multimillonario Rinat Ajmetov en el golpe militar. Así, Zelenski ha afirmado que, no obstante, no cree en la posibilidad de que este pudiera llevarse a cabo y ha descartado la implicación de Ajmetov.

"No creo en los golpes de Estado, tampoco en que Ajmetov se preste a participar en esto", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik. En su opinión, ha señalado, se trata de intentar "meter a Ajmetov en una guerra contra él y el Estado ucraniano".

Además, ha asegurado que en caso de tener lugar un golpe de Estado, no abandonará Kiev y continuará trabajando en su oficina. "No soy (el expresidente Viktor) Yanukovich, no huiré a ninguna parte", ha aseverado. "Tampoco soy (Petro) Poroshenko", ha insistido.