Zelenski denuncia un nuevo ataque masivo de Rusia con una quincena de heridos: "Necesitamos presionar a Moscú"

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante la pasada noche un nuevo ataque masivo sobre territorio ucraniano, que ha dejado una quincena de personas heridas en Ojtirka --provincia de Sumi--, unos hechos denunciados por el presidente Volodimir Zelenski, que ha vuelto a reclamar mayor presión de sus socios.

Al menos una quincena de drones han golpeado esta ciudad situada en el noreste de Ucrania poco después de la medianoche de este miércoles, según ha detallado la Fiscalía de Sumi, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas, entre ellas tres menores de edad, incluido un bebe de apenas meses.

Además de Sumi, han sonado las alertas áreas en varias localidades de Chernígov, Járkov y Poltava, así como en la ciudad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk. En total, han caído más de 60 drones y un misil balístico, según ha denunciado el propio presidente Zelenski en sus redes sociales.

"Todos estos ataques demuestran y confirman la necesidad de presionar a Moscú y de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione plenamente", ha insistido Zelenski, recién llegado de la Casa Blanca, donde se ha abordado la posibilidad de organizar una reunión cara a cara con Vladimir Putin.

Precisamente, Zelenski ha remarcado uno de los aspectos que se trató durante su visita a Washington, que Ucrania necesita "fuertes garantías de seguridad" una vez se firme un eventual acuerdo de paz con Rusia.

"Necesitamos fuertes garantías de seguridad para asegurar una paz verdaderamente segura y duradera", ha dicho.