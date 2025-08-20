Zelenski denuncia un nuevo ataque masivo de Rusia: "Necesitamos presionar a Moscú"

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante la pasada noche un nuevo ataque masivo sobre territorio ucraniano, unos hechos denunciados por el presidente, Volodimir Zelenski, que ha vuelto a reclamar mayor presión de sus socios. Al menos una quincena de drones han golpeado Ojtirka --provincia de Sumi-- poco después de la medianoche de este miércoles, según ha detallado la Fiscalía de Sumi, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas, entre ellas tres menores de edad, incluido un bebe de apenas meses.

Además de Sumi, han sonado las alertas áreas en varias localidades de Chernígov, Járkov y Poltava, así como en la ciudad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk. En total, han caído más de 60 drones y un misil balístico, según ha denunciado el propio presidente Zelenski en sus redes sociales.

Ha sido en Kostantínovka en donde se han registrado algunas de las víctimas mortales de esta jornada. Al menos tres personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas como consecuencia de bombardeos rusos sobre la localidad. La Fiscalía de la región de Donetsk ha informado de que las Fuerzas Armadas de Rusia han utilizado el lanzacohetes múltiple Smerch, dañando edificios de viviendas y otras infraestructuras civiles.

"Todos estos ataques demuestran y confirman la necesidad de presionar a Moscú y de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione plenamente", ha insistido Zelenski, recién llegado de la Casa Blanca, donde se ha abordado la posibilidad de organizar una reunión cara a cara con Vladimir Putin.

Precisamente, Zelenski ha remarcado uno de los aspectos que se trató durante su visita a Washington, que Ucrania necesita "fuertes garantías de seguridad" una vez se firme un eventual acuerdo de paz con Rusia. "Necesitamos fuertes garantías de seguridad para asegurar una paz verdaderamente segura y duradera", ha dicho.