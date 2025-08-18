Zelenski describe como "buenas" y "constructivas" las conversaciones con Trump en la Casa Blanca

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito como "buenas" y "constructivas" las conversaciones que ha mantenido este lunes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le ha insistido en las garantías de seguridad y el regreso de los niños ucranianos.

"Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", ha declarado durante una reunión con Trump y líderes europeos que ha sido televisada y en la que cada uno de ellos ha tomado la palabra para mostrar su apoyo a Kiev.

En este sentido, ha considerado que se ha tratado de un encuentro "constructivo" y "específico", en el que le han abordado "aspectos muy sensibles" --como el tema de la seguridad, el intercambio de prisioneros o la devolución de los niños ucranianos-- y le ha puesto al tanto de la situación en el frente.

"La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos (...) Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra", ha declarado Zelenski durante su intervención, en la que ha asegurado que han "ayudado mucho" y que está "contento de la gran unidad" mostrada durante la jornada.

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha dicho que espera llegar a acuerdos en cuanto a "los temas delicados, los territoriales": "Es muy importante (...) y los discutiremos a nivel de líderes durante una reunión trilateral", en referencia a un eventual encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Trump intentará organizar dicha reunión. Dijo que asistirá o no. Ucrania estará encantada de que participe", ha manifestado Zelenski.

Tras esas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca ha agregado que "si ambos países desean" su presencia --tanto Ucrania como Rusia--, estará presente.

El canciller alemán, Friedrich Merz, que la semana pasada organizó un encuentro virtual con líderes europeos para apoyar a Kiev de cara al encuentro entre Trump y Putin en Alaska, ha aplaudido la "tan fructífera reunión" que han mantenido Zelenski y el magnate neoyorquino en Washington.

"Los próximos pasos son los más complejos. Ahora, el camino está abierto. Usted lo abrió el viernes pasado. Pero ahora se abre el camino para negociaciones complejas. Y, para ser honestos, a todos nos gustaría ver un alto el fuego a más tardar en la próxima reunión.

No puedo imaginar que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego", ha reconocido.

En este sentido, el jefe de Gobierno de Alemania ha pedido "presionar a Rusia", alegando que "la credibilidad de estos esfueroz (...) depende al menos de un alto el fuego desde el comienzo de las negociaciones serias a partir del siguiente paso".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha aprovechado la ocasión para agradecer al presidente de Estados Unidos por haber "superado el estancamiento" al haber iniciado el diálogo con Putin a principios de año. "Y desde entonces, estamos donde estamos hoy. Y creo que, si jugamos bien, podemos acabar con esto. Y tenemos que acabar con esto", ha dicho. "Tenemos que detener las muertes. Tenemos que detener la destrucción de la infraestructura ucraniana. Es una guerra terrible", ha declarado antes de pedir "aprovechar al máximo este día" y "poner fin a esto lo antes posible". Mientras que ha reiterado a Trump su agradecimiento por su "liderazgo", ha afirmado que "el hecho de que haya dicho que está dispuesto a participar en las garantías de seguridad es un gran paso".

De hecho, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado que se trata de "un día importante, una nueva cara después de tres años en los que no hubo ninguna señal de la parte rusa de que hubiera voluntad de diálogo". "Algo está cambiando, algo ha cambiado, gracias a ti", ha declarado dirigiéndose a Trump. En la misma línea se ha pronunciado el jefe de Estado de Finlandia, Alexander Stubb, que ha destacado que "en las últimas dos semanas, ha habido más progreso para terminar con esta guerra que en los últimos tres años y medio", y el jefe de Gobierno británico, Keir Starmer, quien ha sostenido que "hoy será un día muy importante en los últimos años" en relación con este conflicto: "Hasta ahora nadie había conseguido llegar a este punto", ha remarcado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el encuentro de cara a trabajar conjuntamente "por una paz justa y duradera para Ucrania y detener las muertes". "Este es realmente nuestro interés común", ha dicho, aunque ha dicho que una de las prioridades debería ser "asegurar que los niños regresen a Ucrania con sus familias". No obstante, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que, si bien "la idea de un encuentro trilateral es muy importante porque es la única manera de solucionar" el conflicto, ha pedido que posteriormente se lleve a cabo una reunión "cuadrilateral" porque al hablar de garantías de seguridad afecta a "toda la seguridad del continente europeo". "Por eso estamos unidos aquí con Ucrania en este tema", ha añadido.