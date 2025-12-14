Zelenski desecha deseo de ingreso a la OTAN antes de las conversaciones de paz

Por Friederike Heine, Matthias Williams y Olena Harmash

BERLÍN/KIEV, 14 dic (Reuters) - Ucrania ha renunciado a su ambición de ingresar en la alianza militar de la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra con Rusia, dijo el presidente Volodímir Zelenski antes de las conversaciones con enviados estadounidenses en Berlín.

La decisión supone un importante cambio para Ucrania, que ha luchado por entrar en la OTAN como salvaguardia frente a los ataques rusos y tiene incluida esa aspiración en su Constitución. También cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque Kiev se ha mantenido firme hasta ahora en contra de ceder territorio a Moscú.

Zelenski dijo el domingo que las garantías de seguridad de Estados Unidos, Europa y otros socios, en lugar del ingreso en la OTAN, eran un compromiso por parte de Ucrania.

"Desde el principio, el deseo de Ucrania era ingresar en la OTAN, se trata de garantías de seguridad reales. Algunos socios de EEUU y Europa no apoyaron esta dirección", dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas en un chat de WhatsApp.

"Por lo tanto, hoy, las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y EEUU, las garantías similares al Artículo 5 para nosotros por parte de EEUU, y las garantías de seguridad de los colegas europeos, así como de otros países -Canadá, Japón- son una oportunidad para evitar otra invasión rusa", dijo Zelenski.

"Y ya es un compromiso por nuestra parte", aseguró, agregando que las garantías de seguridad deberían ser jurídicamente vinculantes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido en repetidas ocasiones que Ucrania renuncie oficialmente a sus ambiciones en la OTAN y retire sus soldados de alrededor del 10% del Dombás que Kiev aún controla. Moscú también ha dicho que Ucrania debe ser un país neutral y que no puede haber soldados de la OTAN estacionados en su territorio.

Fuentes rusas afirmaron este año que Putin quiere que las principales potencias occidentales se comprometan "por escrito" a no ampliar hacia el este la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos, lo que equivale a descartar formalmente la adhesión de Ucrania, Georgia, Moldavia y otras antiguas repúblicas soviéticas.

Zelenski había pedido antes una paz "digna" y garantías de que Rusia no volvería a atacar Ucrania, mientras se preparaba para reunirse en Berlín con enviados estadounidenses y aliados europeos para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para firmar un acuerdo de paz que inicialmente respaldaba las demandas de Moscú, Zelenski acusó a Rusia de alargar la guerra con bombardeos mortales de ciudades y suministros de energía y agua de Ucrania.

Aunque no se ha hecho pública la composición exacta de las reuniones del domingo y el lunes, un funcionario estadounidense dijo que el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajaban a Alemania para mantener conversaciones con ucranianos y europeos.

La elección de enviar a Witkoff, que ha liderado las negociaciones con Ucrania y Rusia sobre una propuesta de paz de Estados Unidos, parecía ser una señal de que Washington veía una oportunidad de progreso casi cuatro años después de la invasión rusa de 2022.

Zelenski dijo que Ucrania, los europeos y Estados Unidos están estudiando un plan de 20 puntos y que al final del mismo hay un alto el fuego. Afirmó que Kiev no mantiene conversaciones directas con Rusia. También aseguró que un alto el fuego a lo largo de las actuales líneas del frente sería una opción justa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá el lunes a Zelenski y a los líderes europeos en una cumbre en la capital alemana, la última de una serie de muestras públicas de apoyo al líder ucraniano por parte de aliados de toda Europa.

MOMENTO CRÍTICO

Reino Unido, Francia y Alemania han estado trabajando para perfeccionar las propuestas estadounidenses, que en un borrador revelado el mes pasado, pedían a Kiev que cediera más territorio, abandonara su ambición de entrar en la OTAN y aceptara límites en sus fuerzas armadas.

Los aliados europeos han descrito esta situación como un "momento crítico" que podría marcar el futuro de Ucrania, y han tratado de apuntalar las finanzas de Kiev aprovechando los activos congelados del banco central ruso para financiar el presupuesto militar y civil de Kiev.

Putin recibió a Witkoff y Kushner en una reunión a principios de diciembre que el Kremlin elogió como "constructiva", aunque no se alcanzaron grandes avances.

Zelenski dijo que cientos de miles de personas seguían sin electricidad tras los ataques rusos contra la oferta de energía, calefacción y agua en amplias zonas de Ucrania, y publicó fotos de edificios en llamas y destruidos.

"Rusia está alargando la guerra y trata de infligir el mayor daño posible a nuestro pueblo", dijo.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 hizo que las relaciones con Occidente se hundieran y ha disparado las advertencias de la OTAN y de los líderes europeos de que Putin no se detendría ahí.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en un discurso en Berlín el jueves que la OTAN debería estar "preparada para la escala de guerra que soportaron nuestros abuelos o bisabuelos" y dijo que "somos el próximo objetivo de Rusia".

El Kremlin ha rechazado en repetidas ocasiones tales afirmaciones.

"Parece la declaración de un representante de una generación que ha conseguido olvidar cómo fue realmente la Segunda Guerra Mundial", dijo el domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al periodista de la televisión estatal Pavel Zarubin.

"No lo entienden y, por desgracia, el señor Rutte, al hacer declaraciones tan irresponsables, sencillamente no entiende de lo que está hablando", añadió Peskov. (Reporte de Friederike Heine, Matthias Williams, Olena Harmash; Escrito por Matthias Williams; Editado en Español por Manuel Farías)