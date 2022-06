Zelenski dice ante la UA que África es "rehén" de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho durante una reunión de la Unión Africana (UA) que el continente es "rehén" de Rusia desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en el país.

"África es en realidad rehén de quienes iniciaron la guerra contra nuestro Estado. Esta es una guerra brutal y agresiva. Las tropas rusas han venido a nuestra tierra y quieren someter a nuestro pueblo", ha indicado Zelenski, haciendo referencia a las consecuencias de la invasión rusa en África.

Zelenski ha señalado durante su discurso que la guerra "podía parecer lejana" para los países africanos. Sin embargo, el "aumento catastrófico" de los precios de los alimentos ha llegado a miles de familias africanas, al igual que a otras partes del mundo, como a Asia, Europa y América Latina.

El mandatario ucraniano ha expuesto factores que dañan especialmente a África, como la crisis económica tras la pandemia o la falta de recursos financieros. "Dada la escasez física en el mercado mundial, a algunos países del continente africano les resulta particularmente difícil mantener el suministro de alimentos", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a las "complejas" negociaciones en curso para desbloquear los puertos ucranianos y ha indicado que "no hay progreso todavía porque no se ha encontrado ninguna herramienta real para garantizar que Rusia no los vuelva a atacar".

"Quiero que nos entendamos completamente e interactuemos sin intermediarios, por nuestros intereses comunes", ha dicho Zelenski ante la UA, recalcando la necesidad de desarrollar un "diálogo interparlamentario" con los países africanos.

"Con este fin, estoy iniciando visitas a países africanos de representantes de la Rada Suprema --Parlamento de Ucrania--. Los invito a visitar nuestro país ahora para renovar nuestros lazos a nivel bilateral. Y propongo comenzar a preparar, a petición nuestra, una gran conferencia política y económica entre Ucrania y África", ha zanjado.