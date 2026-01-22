Zelenski dice habló de paz y defensa antiaérea con Trump en una reunión "productiva"

KIEV, 22 ene (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que discutió los avances en las conversaciones de paz y los suministros de defensa aérea en una reunión "productiva" con su homólogo estadounidense Donald Trump en Davos el jueves.

"Discutimos el trabajo de nuestros equipos, y prácticamente todos los días hay reuniones o comunicación", escribió Zelenski en X, añadiendo que los documentos que negocian Kiev y Washington están "ahora incluso mejor preparados".

"Nuestra anterior reunión con el presidente Trump ayudó a reforzar la protección de nuestros cielos, y espero que esta vez también la reforcemos aún más", añadió. (Reporte de Yuliia Dysa, Redacción de Max Hunder; Edición de Alison Williams)