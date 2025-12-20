Zelenski dice no estar "seguro" de "nuevos" resultados en una reunión entre EE. UU., Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisó el sábado que Washington había propuesto una nueva reunión trilateral entre los emisarios ucranianos, estadounidenses y rusos, pero dijo que no estaba "seguro" de que aportara resultados nuevos.

"Estados Unidos propone ahora una reunión trilateral de asesores Estados Unidos-Ucrania-Rusia", explicó Zelenski al responder a preguntas de periodistas, pero añadió que no estaba "seguro de que vaya a surgir nada nuevo" tras anteriores encuentros en Turquía este año que sólo lograron intercambios de prisioneros.

Mientras que se reúnen diplomáticos en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, Zelenski dijo que Washington propuso una reunión con "el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia" con la eventual presencia de representantes europeos y que "sería lógico mantener dicha reunión conjunta".

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido por parte de Ucrania y sus socios europeos como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.