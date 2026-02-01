Zelenski dice nuevas conversaciones trilaterales están previstas para 4 y 5 de febrero en Abu Dabi

KIEV, 1 feb (Reuters) - Una nueva ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania y Rusia, mediadas por Estados Unidos, tendrá lugar en Abu Dabi el 4 y 5 de febrero, anunció el domingo el presidente Volodimir Zelenski, quien añadió que Kiev está dispuesta a tener un «debate sustantivo»

«Nuestro equipo negociador acaba de presentar un informe. Se han fijado las fechas para las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi», escribió en X el mandatario

«Ucrania está preparada para un debate sustantivo y nos interesa garantizar que el resultado nos acerque a un final real y digno de la guerra» (Reporte de Dan Peleschuk. Editado en español por Javier Leira)