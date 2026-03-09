Zelenski dice que 11 países le han pedido ayuda para hacer frente a drones iraníes
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que 11 países han pedido ayuda a Kiev para saber cómo lidiar con los drones que Irán está lanzando en plena guerra regional en Oriente Medio.
"A día de hoy, hay 11 pedidos de países vecinos de Irán, países europeos y Estados Unidos", escribió sin más detalles en su cuenta de Facebook.
Según comentó, Kiev ya ha respondido a algunas de esas demandas "con decisiones concretas y un apoyo específico".
Ucrania ha desarrollado un sistema de defensa antidrones de primer nivel, ya que lleva 4 años enfrentándose a este tipo de aparatos, de diseño iraní, disparados por Rusia.