Zelenski dice que aliados de Ucrania proporcionarán nueva ayuda energética y militar en un plazo de 10 días

KIEV, 15 feb (Reuters) -

Ucrania acordó nuevos paquetes de ayuda energética y militar con sus aliados europeos antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero, dijo el domingo el presidente Volodímir Zelenski.

Kiev pretende recabar el apoyo de sus socios mientras lucha por repeler los avances rusos en el campo de batalla y los ataques aéreos contra su sistema energético, al tiempo que se ve presionada por Estados Unidos para negociar la paz.

"En Múnich, acordamos con los líderes del Formato de Berlín paquetes específicos de ayuda energética y militar para Ucrania antes del 24 de febrero", escribió Zelenski en X.

Zelenski dijo el viernes, tras una reunión del llamado Formato de Berlín, en la que participaron una docena de líderes europeos en Múnich, que esperaba obtener nuevo apoyo, incluidos misiles de defensa aérea.

"Agradezco a nuestros socios su disposición a ayudar, y contamos con que todos los envíos lleguen rápidamente", añadió.

Los ataques rusos contra grandes ciudades como Kiev han devastado la infraestructura energética de Ucrania, sumiendo a millones de residentes en cortes de electricidad de diversa duración en medio de un clima gélido.

Zelenski añadió que Rusia había lanzado alrededor de 1.300 drones de ataque, 1.200 bombas aéreas guiadas y decenas de misiles balísticos contra Ucrania solo durante la última semana. (Reporte de Dan Peleschuk; edición en español de Manuel Farías)