Zelenski dice que cumbre de Alaska debe abrir el camino a conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU

KYIV, 15 ago (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que era importante que la cumbre ruso-estadounidense celebrada el viernes en Alaska abriera el camino hacia una "paz justa", así como hacia unas conversaciones sustanciales a tres bandas entre los dirigentes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

"Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe dar los pasos necesarios. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladímir Putin tenían previsto reunirse el viernes en una base aérea de Alaska en la época de la Guerra Fría para discutir un acuerdo de alto el fuego para Ucrania que Estados Unidos ve como una posible forma de poner fin a la guerra más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump dijo que no negociaría en nombre de Ucrania en la reunión y que dejaría que Kiev decidiera si participa en intercambios territoriales con Rusia.

"Efectivamente, hay mucho en juego. Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y una discusión sustantiva entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa", dijo Zelenski.

Esta semana, Zelenski mantuvo una reunión con líderes europeos, y el viernes acordó con el presidente francés reunirse tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia. (Reportaje de Pavel Polityuk y Yuliia Dysa; redacción de Tom Balmforth; Editado en español por Juana Casas)