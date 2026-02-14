Zelenski dice que EEUU pide concesiones a Ucrania con demasiada frecuencia, y no a Rusia

Por Max Hunder

KIEV, 14 feb (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó el sábado su esperanza de que ‌las conversaciones de ‌paz ⁠mediadas por Estados Unidos que se celebrarán la próxima semana en Ginebra sean serias y sustantivas, pero expresó su preocupación por ​el hecho ⁠de ⁠que se le pida a Ucrania "con demasiada frecuencia" que haga concesiones en las ​negociaciones.

"Esperamos sinceramente que las reuniones trilaterales de la próxima semana sean ‌serias, sustantivas y útiles para todos nosotros, pero, ​sinceramente, a veces parece ​que las partes están hablando de cosas completamente diferentes", dijo Zelenski en un discurso pronunciado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El líder ucraniano afirmó que sentía "un poco" de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ayer dijo que Zelenski ​no debería perder la "oportunidad" de alcanzar la paz pronto.

"Los estadounidenses suelen volver al asunto de las concesiones ⁠y, con demasiada frecuencia, esas concesiones se discuten solo en el contexto de Ucrania, no ‌de Rusia", dijo Zelenski.

Sin embargo, añadió que esperaba que Estados Unidos siguiera participando en las negociaciones y que hubiera una oportunidad para que Europa, que según él estaba actualmente marginada, desempeñara un papel más importante.

Zelenski ha expresado en el pasado su preocupación por que las elecciones de mitad de mandato al ‌Congreso de Estados Unidos puedan centrar la atención de la administración Trump en ⁠asuntos de políticas internas después del verano boreal.

Ucrania y Rusia han ‌participado recientemente en dos rondas de conversaciones mediadas por Washington ⁠en Abu Dabi, que fueron calificadas por las partes ⁠como constructivas, pero que no lograron ningún avance significativo.

Rusia ha anunciado que su delegación en Ginebra estará encabezada por el asesor de Putin, Vladimir Medinsky, lo que supone un cambio con respecto a Abu Dabi, donde el ‌equipo ruso estuvo liderado por el ​jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov. Fuentes ucranianas han criticado anteriormente la gestión de Medinsky en las conversaciones, acusándole de dar lecciones de historia al equipo ucraniano en lugar de participar en negociaciones ‌sustantivas.

(Reporte de Max Hunder; edición en Español de Manuel Farías)