Zelenski dice que el acuerdo sobre garantías de seguridad de EEUU está listo para finalizarlo con Trump

KIEV, 8 ene (Reuters) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que el documento bilateral de garantías de seguridad entre Kiev y Washington estaba "esencialmente listo" para ser ultimado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelenski dijo que en las reuniones de ayer de los representantes de ambos países en París se discutieron "temas complejos" del marco en discusión para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

"Entendemos que la parte estadounidense se comprometerá con Rusia, y esperamos información sobre si el agresor está realmente dispuesto a poner fin a la guerra", escribió Zelenski en la red social X. (Información de Max Hunder; edición de Louise Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)