Zelenski dice que el derribo de drones rusos en Polonia es un "precedente extremadamente peligroso para Europa"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este miércoles un nuevo "ataque masivo" por parte de Rusia con más de 415 drones y 40 misiles balísticos y ha indicado que el hecho de que varios aparatos no tripulados hayan sido derribados en Polonia tras entrar en el espacio aéreo del país supone "un precedente extremadamente peligroso para Europa".

Zelenski ha detallado que las tropas rusas han lanzado "cerca de 415 drones de varios tipos y más de 40 misiles balísticos y de crucero" contra 15 provincias ucranianas y ha confirmado la muerte de una persona en Yítomir, así como tres heridos en Jmelnitski.

"Moscú siempre pone a prueba los límites de lo que es posible y, si no encuentra una reacción fuerte, permanece en el nuevo nivel de escalada. Lo de hoy es otro paso de escalada, con 'Shahed' ruso-iraníes operando en el espacio aéreo de Polonia, espacio aéreo de la OTAN", ha manifestado el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

"No fue solo un 'Shahed' pudiera considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque que apuntaban hacia Polonia", ha señalado.

"Es un precedente extremadamente peligroso para Europa. Que haya nuevos pasos (por parte de Rusia) depende totalmente de la coordinación y la firmeza de la respuesta", ha argüido.

Así, Zelenski ha sostenido que "los rusos deben sentir las consecuencias".

"Rusia debe sentir que la guerra no puede ser expandida y que hay que ponerle fin", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que "la pausa en las sanciones ha durado ya demasiado".

"Aplazar las restricciones a Rusia y sus cómplices solo significa aumentar la brutalidad de los ataques. Se necesitan suficientes armas para disuadir a Rusia", ha reiterado.

"Se necesita una respuesta contundente, y solo puede ser una respuesta conjunta de todos los socios: Ucrania, Polonia, todos los europeos, Estados Unidos. Doy las gracias a todos los que están ayudando", ha zanjado.

PUTIN "PONE A PRUEBA A OCCIDENTE"

En esta línea, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha esgrimido que "el hecho de que drones rusos volaran en Polonia durante el ataque masivo contra Ucrania demuestra que la sensación de impunidad de (el presidente ruso, Vladimir) Putin sigue aumentando porque no fue adecuadamente castigado por sus crímenes previos".

"Putin no deja de intensificar la ofensiva, expandiendo su guerra y poniendo a prueba a Occidente. Cuanto más tiempo pasa sin encontrar la fuerza como respuesta, más agresivo se vuelve", ha dicho el jefe de la diplomacia ucraniana, que ha advertido de que "una respuesta débil ahora provocará aún más a Rusia, y entonces los misiles y drones rusos se adentrarán aún más en Europa".

“Esta situación demuestra que debe tomarse por fin la decisión de permitir que las capacidades de defensa aérea de los socios en los países vecinos sea usada para interceptar drones y misiles en espacio aéreo ucraniano, incluidos los que se acercan a las fronteras de la OTAN”, ha puntualizado.

Sibiga ha recordado que “Ucrania ha planteado este paso desde hace mucho tiempo” y ha añadido que “ha de darse, por el bien de la seguridad colectiva”.

“Esto es también un llamamiento a los socios para que refuercen urgentemente la defensa aérea de Ucrania para una mejor protección ante el creciente número de drones y misiles que atacan de forma regular”, ha especificado.

Por último, ha reclamado también un aumento de las sanciones contra Moscú y ha hecho hincapié en que “Putin únicamente será serio sobre las negociaciones de paz cuando haga frente a una presión transatlántica seria”.

“La maquinaria de guerra rusa debe ser detenida y solo puede ser detenida con la fuerza, no con debilidad”, ha apostillado.

INTERCEPTACIONES EN POLONIA

Las palabras de Zelenski y Sibiga llegan horas después de que las Fuerzas Armadas polacas anunciaran la neutralización de varios drones que penetraron en su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como “una violación sin precedentes”.

Las autoridades polacas han decidido además cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, su capital, así como el de la localidad de Lublin, en el este del país, debido a “actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado”.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado en su cuenta de X que ha informado de la situación así como de las medidas empleadas al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien permanece en contacto “constante”, así como con el presidente y el ministro de Defensa del país.