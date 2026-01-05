Zelenski dice que el jefe del servicio de seguridad ucraniano maliuk será sustituido

KIEV, 5 ene (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que planea ⁠sustituir al jefe ⁠del servicio de seguridad del país SBU, Vasyl Maliuk, como parte de una remodelación más ⁠amplia que también ‌incluye ​un nuevo jefe de gabinete presidencial.

Maliuk fue nombrado jefe ​del SBU en febrero de 2023, tras haber ‌ejercido como jefe interino durante meses.

Durante ‌su mandato, el ​servicio ha llevado a cabo una serie de operaciones de alto perfil, incluyendo un audaz ataque con drones contra decenas de bombarderos estratégicos rusos estacionados a miles de kilómetros de Ucrania.

El SBU dijo que también supervisó un ataque contra un submarino ruso y ⁠tres ataques contra el puente que conecta Rusia con la península ​ocupada de Crimea, un nodo logístico crucial para Moscú.

Maliuk ha sido elogiado por los analistas por mejorar la eficacia del SBU, después de que su predecesor, Ivan Bakanov, fuera destituido por Zelenski en julio de 2022 por no ⁠conseguir acabar con los espías rusos.

Zelenski dijo en la red social ​X que en su lugar pidió a Maliuk que se centre más en las operaciones de combate, añadiendo que "debe haber más operaciones ‍asimétricas ucranianas contra el ocupante y el Estado ruso, y resultados más sólidos en la eliminación del enemigo".

La medida se produce días después de que Zelenski anunció que el jefe de la ​inteligencia militar, Kyrylo Budanov, será su nuevo jefe de Estado Mayor, y que intentará nombrar nuevos ministros de Defensa y Energía.

(Reporte de Yuliia Dysa ‍y Max Hunder; editado en español por Carlos Serrano)