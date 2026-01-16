Zelenski dice que espera acuerdo sobre garantías de seguridad antes de negociación con EEUU

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este viernes que espera que su país firme acuerdos con Estados Unidos la próxima semana sobre un plan para poner fin a la invasión de Rusia, antes de un nuevo ciclo de conversaciones el sábado en Miami.

Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Miami el sábado sobre el plan ideado por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia, informó este viernes la embajadora de Kiev en Washington, Olga Stefanishina.

Las negociaciones, lideradas por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, tendrán lugar "mañana, en Miami", declaró la embajadora, sin especificar quién participará en representación de Estados Unidos.

En la reunión se abordarán las garantías de seguridad para el país invadido por Rusia, así como la recuperación económica, en el marco del plan estadounidense para terminar la guerra.

Zelenski informó este viernes que el equipo de negociadores ucranianos viajó a Estados Unidos.

Ucrania busca obtener precisiones sobre qué garantías de seguridad recibirá el país como parte del plan, y con las que Zelenski espera disuadir a Rusia de invadir de nuevo el territorio de esta exrepública soviética.

"Esperamos que haya más claridad tanto respecto a los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense, como con respecto a la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se está llevando a cabo", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano añadió que si se llega a un acuerdo general, su país podría estampar su firma durante el Foro Económico Mundial, la próxima semana en Davos, Suiza.

"Si todo se finaliza, y si hay acuerdo por parte de Estados Unidos —porque por nuestra parte, en principio, creo que hemos terminado—, entonces firmar durante Davos será posible", apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a Ucrania para aceptar un plan destinado a poner fin al conflicto.

- Kiev suspende las clases hasta febrero -

Zelenski también admitió problemas con los sistemas de defensa aérea de Ucrania en un momento crítico de la guerra.

Algunos sistemas de defensa aérea suministrados por aliados occidentales se quedaron sin munición en medio de una oleada de ataques rusos que golpearon duramente la infraestructura energética del país, afirmó.

Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el próximo mes, anunció este viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, alegando "condiciones difíciles" tras los ataques rusos que devastaron el sector energético.

Las autoridades de Kiev también anunciaron que la intensidad del alumbrado público se reduciría a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía.

Los bombardeos rusos recientes contra las infraestructuras energéticas del país causaron tantos daños que Zelenski decretó un "estado de emergencia" en el sector.

Ucrania afirma que más de 15.000 trabajadores del sector energético se esmeran para restaurar rápidamente plantas y subestaciones eléctricas golpeadas en los últimos días por cientos de drones y misiles rusos, en medio de una fuerte ola de frío.

El presidente ucraniano ha pedido reiteradamente a sus aliados occidentales que ayuden a reforzar los sistemas de defensa aérea de Ucrania para proteger las infraestructuras civiles vitales del bombardeo ruso.

Tras casi cuatro años desde el inicio de la invasión rusa, las fuerzas rusas avanzan en forma constante a lo largo de la extensa línea del frente.

Este viernes, Rusia anunció que sus fuerzas tomaron dos aldeas más, una en la región oriental de Donetsk y otra en Zaporiyia, en el sur.