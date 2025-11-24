Zelenski dice que está trabajando con EE. UU. y otros socios en propuestas de paz

KIEV, 24 nov (Reuters) -

Ucrania seguirá trabajando con sus socios, incluido Estados Unidos, en propuestas de paz, dijo el lunes el presidente Volodímir Zelenski, en el segundo día de conversaciones en Suiza, después de que Washington propusiera un plan que exige concesiones a Kiev.

"Todos seguimos trabajando con los socios, especialmente Estados Unidos, para buscar compromisos que nos fortalezcan, pero no nos debiliten", dijo Zelenski por videoconferencia desde Suecia, donde asistía a una cumbre de países que buscan la retirada rusa de la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia.

El domingo, Ucrania y Estados Unidos dijeron en un comunicado conjunto que habían redactado un "marco de paz refinado" tras las conversaciones en Ginebra, aunque no dieron detalles concretos.

Zelenski dijo que Rusia debe pagar por la guerra en Ucrania y que era crucial una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados.

"Ahora mismo nos encontramos en un momento crítico", dijo.

"Hay mucho ruido en los medios de comunicación y toda la presión política, y una responsabilidad aún mayor por las decisiones que tenemos por delante", añadió. (Información de Max Hunder; edición en español de Paula Villalba)