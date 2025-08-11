Zelenski dice que habló con el indio Modi sobre las sanciones rusas y una futura reunión

KYIV, 11 ago (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el lunes que mantuvo una larga conversación con el primer ministro indio, Narendra Modi, durante la cual ambos hablaron de las sanciones al petróleo ruso y acordaron reunirse en persona en septiembre.

"Es importante que India apoye nuestros esfuerzos de paz y comparta la postura de que todo lo relativo a Ucrania debe decidirse con la participación de Ucrania", escribió en X.

"Es importante que todo líder que tenga una influencia tangible sobre Rusia envíe las señales correspondientes a Moscú", agregó. (Reportaje de Yuliia Dysa; Redacción de Dan Peleschuk; Editado en español por Juana Casas)