Zelenski dice que habló con Macron sobre el refuerzo de las defensas de Ucrania contra Rusia

KYIV, 6 ene (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que había hablado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el fortalecimiento de las defensas de Ucrania contra Rusia, al tiempo que buscaba una solución diplomática a la guerra de casi cuatro años.

"La diplomacia y la asistencia real deben ir de la mano", escribió en X antes de una reunión en París de la llamada Coalición de los Dispuestos, que son aliados de Kiev.

"Rusia no detiene sus ataques contra nuestro país, y ahora mismo necesitamos reforzar la defensa aérea para proteger a nuestra gente, nuestras comunidades y las infraestructuras críticas". (Reporte de Dan Peleschuk; Edición en Español de Manuel Farías)