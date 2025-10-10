Zelenski dice que habló de los activos rusos congelados con la presidenta del BCE, Lagarde

KIEV, 10 oct (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que habló con la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre el "uso justo" de los activos rusos congelados.

Sus comentarios se producen después de un gran ataque aéreo ruso nocturno que afectó a toda Ucrania.

"Hemos hablado de cómo garantizar el uso justo de los activos rusos congelados para protegernos de la guerra de Rusia y ayudar a reconstruir la vida en Ucrania. Hay soluciones para hacerlo", comentó Zelenski, pidiendo más voluntad política en Europa para ello.

En una publicación posterior, Zelenski afirmó haber debatido el uso de activos rusos congelados para las necesidades de defensa de Ucrania y la reconstrucción tras los ataques aéreos rusos.

"Nos estamos acercando a una decisión sobre los activos, y doy las gracias a todos los que están ayudando", escribió.

