Zelenski dice que Kiev está dispuesta a mantener conversaciones de paz, pero no cederá territorio

KIEV, 28 oct (Reuters) -

Ucrania está dispuesta a entablar conversaciones de paz, pero no retirará primero sus tropas de más territorio, como ha exigido Moscú, dijo el presidente, Volodímir Zelenski.

En declaraciones a la prensa publicadas el martes, el presidente ucraniano se mostró dispuesto a mantener conversaciones en cualquier lugar, excepto en la propia Rusia o en el territorio de Bielorrusia.

Los planes para celebrar una cumbre en Budapest este mes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, quedaron en suspenso después de que Moscú se aferrara a sus exigencias, incluida la de que Ucrania cediera más territorio como condición para un alto el fuego. Trump ha respaldado la petición de Ucrania de un alto el fuego inmediato en las líneas actuales.

“Está absolutamente claro que estamos abordando la diplomacia sólo desde la posición en la que nos encontramos actualmente. No daremos ningún paso atrás, ni abandonaremos una parte u otra de nuestro Estado”, dijo Zelenski.

“Y el resultado importante es que la parte estadounidense finalmente hizo de esto una señal pública: e

l presidente Trump con un mensaje así.

Zelenski dijo que estaba dispuesto a asistir a las conversaciones, incluso en Hungría, a pesar de las reservas sobre algunas de las de su primer ministro, Viktor Orban, quien, dijo, "bloquea todo para Ucrania".

“Si hay resultados, que Dios los bendiga; que las conversaciones se celebren donde sea”, afirmó. “Casi no importa, pero no en Rusia, por supuesto, y no en Bielorrusia”.

Zelenski también instó a los congresistas estadounidenses a aprobar restricciones más duras contra Rusia después de que Trump impusiera sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Moscú.

Ucrania necesitaría financiación estable de sus aliados europeos durante otros dos o tres años, dijo Zelenski. (Información de Dan Peleschuk; edición de Peter Graff; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)