Zelenski dice que la ausencia de biden en los diálogos sobre ucrania sería un "aplauso" para putin

BRUSELAS, 28 mayo (Reuters) - El ucraniano Volodímir Zelenski afirmó el martes que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistiera a la cumbre de paz organizada por Kiev en Suiza el mes que viene, sería como una ovación para el presidente ruso, Vladimir Putin. Ucrania espera acoger al mayor número posible de países en un intento de aunar opiniones sobre cómo detener la guerra y ejercer presión sobre Rusia, que se ha apoderado de casi una quinta parte del territorio ucraniano. Washington ha manifestado su apoyo, pero no ha dicho si Biden asistirá. "Sé que Estados Unidos apoya la cumbre, pero no sabemos a qué nivel", dijo el presidente ucraniano el lunes en Bruselas, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro belga, Alexander De Croo. "La cumbre de paz necesita al presidente Biden y también al resto de líderes que se fijan en la reacción de Estados Unidos. Su ausencia sería un aplauso para Putin, un aplauso personal de pie para Putin". Zelenski instó el domingo tanto a Biden como al presidente chino Xi Jinping, estrecho aliado de Putin y uno de los principales beneficiarios de sus desavenencias, a asistir a la cumbre. Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha dicho que no ve ningún sentido a la conferencia. (Información de Phil Blenkinsop en Bruselas y Dan Peleschuk en Kiev; editado por Kevin Liffey; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters