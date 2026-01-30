Zelenski dice que la fecha y el lugar de conversaciones de paz mediadas por EEUU podrían cambiar

KIEV, 30 ene (Reuters) - El presidente Volodímir Zelenski dijo que la fecha o el lugar de la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia sobre cómo poner fin a la guerra podrían cambiar

La ronda de conversaciones de seguimiento debía celebrarse el domingo en Abu Dabi, pero Zelenski afirmó que no sabía cuándo tendría lugar la próxima reunión

"Para nosotros es muy importante que todas las personas con las que llegamos a un acuerdo estén presentes en la reunión, porque todos esperan recibir información", dijo a los periodistas en unas declaraciones difundidas por su oficina el viernes

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, había dicho el miércoles que los principales enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que asistieron a la ronda anterior de conversaciones, no participarían en la reunión del fin de semana en Abu Dabi

"Pero la fecha o el lugar pueden cambiar, porque, en nuestra opinión, algo está sucediendo en la situación entre EEUU e Irán. Y esos acontecimientos podrían afectar al calendario", dijo Zelenski. (Información de Olena Harmash; edición de Daniel Flynn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)