Zelenski dice que las conversaciones de paz con Rusia siguen previstas para esta semana

KIEV, 2 mar (Reuters) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que la nueva ronda de conversaciones de paz trilaterales con Rusia, mediadas por Estados Unidos y previstas para esta semana, no se había cancelado tras los ataques perpetrados durante el fin de semana contra Irán por parte de EEUU e Israel.

Zelenski dijo a los periodistas en un chat de WhatsApp con los medios de comunicación que Kiev estaba considerando una nueva ubicación para las conversaciones, que debían celebrarse en Abu Dabi. Afirmó que Turquía o Suiza eran posibles nuevas ubicaciones.

"La reunión estaba prevista inicialmente para los días 5 y 6 de marzo, y se planeaba que tuviera lugar en Abu Dabi", dijo. "Debido a las hostilidades en curso, no podemos confirmar que la reunión se celebre en Abu Dabi, pero, no obstante, nadie ha cancelado la reunión".

