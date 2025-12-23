Zelenski dice que las negociaciones de paz están "cerca de un resultado real"

23 dic (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que las negociaciones con Estados Unidos y los países europeos para poner fin a la guerra de casi cuatro años con Rusia estaban "muy cerca de un resultado real".

Los negociadores ucranianos encabezados por el alto cargo Rustem Umerov, junto con representantes de Europa, han mantenido una serie de reuniones con enviados estadounidenses, entre ellas en los últimos días en Florida.

El negociador ruso Kirill Dmitriev, enviado del presidente Vladimir Putin para las inversiones, también ha mantenido conversaciones por separado con responsables estadounidenses en Florida.

Representantes tanto de Ucrania como de Rusia dijeron que sus equipos regresaban a casa el lunes para informar sobre el resultado de las conversaciones. "Todo parece bastante digno... Y aquí es importante que este es el trabajo tanto nuestro (de Ucrania) como de los Estados Unidos de América. Esto sugiere que estamos muy cerca de un resultado real", dijo Zelenski en una reunión dedicada a diplomáticos ucranianos.

PLAN DE 20 PUNTOS DE EEUU SOBRE LA MESA

Zelenski dijo que los negociadores habían estado trabajando en un plan de 20 puntos, presentado por enviados estadounidenses, que ha estado bajo discusión durante semanas, después de que un borrador inicial fuera criticado por ucranianos y europeos por favorecer demasiado a Rusia.

"No todo es ideal con esto, pero el plan está ahí", dijo.

También se debatieron las garantías de seguridad que Ucrania ha estado buscando para protegerse de cualquier futura acción militar rusa una vez que cesen los combates, así como un plan para la recuperación económica de Ucrania.

"El bloque básico de todos los documentos está listo. Es básico", dijo Zelenski. "Hay algunos asuntos para los que no estamos preparados. Y estoy seguro de que hay asuntos para los que los rusos no están preparados".

El equipo estadounidense ha estado liderado por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Hablando más tarde en su discurso nocturno por vídeo, Zelenski dijo que la cuestión clave era determinar si Estados Unidos era capaz de "obtener una respuesta de Rusia, una verdadera disposición por parte de ese país a centrarse en algo distinto a la agresión".

Dijo que seguir presionando al Kremlin era vital para reducir la capacidad de Moscú para hacer la guerra.

"La bajada del precio del petróleo ruso, las fuertes sanciones mundiales y otras formas continuas de presión continuada son las que pueden persuadir incluso a un obstinado", añadió.

"Este año ya se ha hecho mucho para reducir el dinero de que dispone la maquinaria bélica rusa".

(Información de Ron Popeski y Oleksandr Kozhukhar; edición de Rod Nickel; edición en español de Paula Villalba)