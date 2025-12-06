Zelenski dice que mantuvo conversación telefónica con los negociadores estadounidenses

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el sábado que mantuvo una llamada "muy sustancial y constructiva" con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y los enviados de su país, quienes se encuentran en Florida para negociar el fin de la guerra con Rusia.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real", escribió Zelenski en Telegram, mientras se celebra en Florida el tercer día de negociaciones entre delegaciones de Kiev y de Washington.

"Acordamos los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos", añadió.

Zelenski, que se encuentra en Kiev, se unió a la llamada con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, y Andrii Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kiev, ambos en Miami para las conversaciones con la parte estadounidense.

Los dos estadounidenses, Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kushner, yerno de Trump, se reunieron con Umerov y Gnatov desde el jueves.

El plan inicial de Estados Unidos, presentado hace dos semanas, fue considerado por Kiev y sus aliados europeos como demasiado cercano a las posiciones rusas, por lo que fue revisado.

Zelenski afirmó que la llamada con Witkoff y Kushner "se centró en muchos aspectos y se discutieron rápidamente cuestiones clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre".

También dijo que se habló de las maneras de "eliminar la amenaza de una tercera invasión rusa, así como la amenaza de que Rusia incumpla sus promesas, como ha ocurrido muchas veces en el pasado".

El presidente ucraniano añadió que está esperando un "informe detallado" de Umerov y Gnatov.

