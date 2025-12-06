Zelenski dice que mantuvo una llamada "sustancial" con enviado especial de EEUU Witkoff

Kiev, 6 dic (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que mantuvo una larga y "sustanciosa" llamada telefónica con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr la paz. Acordamos los próximos pasos y formatos para las conversaciones con Estados Unidos", dijo Zelenski en X.

Witkoff y Kushner mantuvieron esta semana dos días de conversaciones con el negociador principal de Ucrania, Rustem Umerov, que ambas partes calificaron de "discusiones constructivas para avanzar en un camino creíble hacia una paz duradera y justa en Ucrania".

Zelenski sostuvo que está esperando a que Umerov le diera un informe detallado en persona en Kiev.

"No todo puede discutirse por teléfono, así que tenemos que trabajar estrechamente con nuestros equipos sobre ideas y propuestas", dijo Zelenski. "Nuestro planteamiento es que todo debe ser viable: cada medida crucial para la paz, la seguridad y la reconstrucción".

(Reporte de Pavel Polityuk; editado en español por Javier Leira)