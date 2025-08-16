Zelenski dice que negativa rusa a un alto el fuego "complica la situación"
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció la negativa rusa de aceptar un alto el...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció la negativa rusa de aceptar un alto el fuego, lo que en su criterio "complica la situación" para alcanzar la paz a más de tres años de iniciado el conflicto.
"Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamados a un alto el fuego y no ha determinado cuándo dejará de matar. Esto complica la situación", expresó Zelenski la noche del sábado en redes sociales.
"Si no tienen la voluntad de cumplir una simple orden de detener los bombardeos, podría requerir mucho esfuerzo incitar a Rusia a querer aplicar algo mucho más importante: una coexistencia pacífica por décadas con su vecino", agregó Zelenski.
