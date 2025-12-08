Zelenski dice que no hay acuerdo aún sobre el este de Ucrania en reuniones con EE. UU.: Bloomberg News

8 dic (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que los negociadores siguen divididos sobre las concesiones territoriales en un plan de paz mediado por Estados Unidos, informó Bloomberg News el lunes, citando una entrevista telefónica con el mandatario.

Los elementos de la propuesta estadounidense requieren un mayor debate sobre "cuestiones sensibles", incluidas las garantías de seguridad para Ucrania y el control de sus territorios orientales, según el informe.

"Hay visiones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y no tenemos una visión unificada sobre el Donbás", dijo Zelenski a Bloomberg News.

Añadió que Kiev está buscando un pacto separado sobre las garantías de seguridad de los aliados occidentales, en particular de Estados Unidos, según el informe.

Zelenski tiene previsto reunirse el lunes en Londres con dirigentes británicos, franceses y alemanes para recabar apoyos, mientras Washington aumenta la presión sobre Kiev para que acepte el acuerdo de paz propuesto con Rusia.

Funcionarios estadounidenses dijeron que están cerca de finalizar un pacto, aunque ni Ucrania ni Rusia han mostrado voluntad de firmar el acuerdo redactado por el equipo de Trump.

