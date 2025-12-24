LA NACION

Zelenski dice que no hay consenso con EE. UU. sobre la cuestión territorial en nuevo plan de paz

El presidente Volodimir Zelenski dijo que los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo sobre las cuestiones territoriales a largo plazo durante las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra con...

Zelenski dice que no hay consenso con EE. UU. sobre la cuestión territorial en nuevo plan de pazTETIANA DZHAFAROVA - AFP

El presidente Volodimir Zelenski dijo que los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo sobre las cuestiones territoriales a largo plazo durante las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia, y pidió que se debatan entre líderes.

"No hemos llegado a un consenso con la parte estadounidense en relación con el territorio de la región de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia", afirmó. "Estamos dispuestos a reunirnos con Estados Unidos a nivel de líderes para abordar cuestiones delicadas", añadió.

No especificó si eso incluiría al presidente ruso, Vladimir Putin, aunque Zelenski lleva tiempo pidiendo una reunión con el jefe del Kremlin.

