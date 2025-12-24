Zelenski dice que no hay consenso con EE. UU. sobre la cuestión territorial en nuevo plan de paz

El presidente Volodimir Zelenski dijo que los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo sobre las cuestiones territoriales a largo plazo durante las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia, y pidió que se debatan entre líderes.

"No hemos llegado a un consenso con la parte estadounidense en relación con el territorio de la región de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia", afirmó. "Estamos dispuestos a reunirnos con Estados Unidos a nivel de líderes para abordar cuestiones delicadas", añadió.

No especificó si eso incluiría al presidente ruso, Vladimir Putin, aunque Zelenski lleva tiempo pidiendo una reunión con el jefe del Kremlin.