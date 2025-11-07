Zelenski dice que no sabe de qué "avances importantes" habla Trump y acusa a Rusia de enviar falsas "señales"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que desconoce de qué está hablando su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando habla de "avances significativos" para poner fin al conflicto y ha acusado a la parte rusa de enviarle falsas "señales" para posponer que se le apliquen otras formas de presión.

Zelenski se ha referido así a unas palabras del presidente de Estados Unidos este jueves durante un encuentro en la Casa Blanca con los líderes de cinco países de Asia Central y ha sugerido que Moscú debe estar enviando "algunas señales" para sentarse a negociar que no son más que una manera de retrasar más represalias.

"Hacen todo esto solo para posponer las decisiones del presidente de Estados Unidos. Lo hicieron al comienzo del mandato de Trump, prometiendo constantemente (...), mostrando aparentemente un deseo de terminar la guerra y luego, paso a paso, demostrando lo contrario, su falta de voluntad", ha dicho en una rueda de prensa.

Zelenski ha afirmado que Rusia adopta esta postura por miedo a la respuesta de Estados Unidos, ya sea en forma de sanciones económicas o con la entrega de armamento de mayor calibre. "Cuando vieron las primeras medidas en materia de sanciones, comprendieron lo que podría suceder después", ha señalado.

En ese sentido, ha manifestado su confianza en que Donald Trump finalmente dará el visto bueno a la entrega de misiles Tomahawk. "Este tema está ya sobre la mesa. Es solo cuestión de tiempo", ha advertido, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelenski ha apuntado que "Trump no se ha negado" y que "diversas instituciones" --en alusión al Pentágono-- han dado señales positivas sobre esta posibilidad, además de los propios fabricantes. "En caso de señal positiva, estarán encantados de transferir o vendernos los sistemas correspondientes", ha celebrado.