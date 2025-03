Zelenski dice que puede salvar la relación con estados unidos

Por Alessandra Galloni

LONDRES, 3 mar (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el domingo que creía que podía salvar la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su explosiva reunión en el Despacho Oval, pero que las conversaciones debían continuar a puerta cerrada.

Zelenski reiteró que Ucrania no cedería ningún territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz. Afirmó que seguía dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos y describió como un avance crucial el debate celebrado el domingo con los líderes europeos para enviar un borrador de plan de paz a Estados Unidos.

En una reunión extraordinaria que fue transmitida en vivo el viernes, Trump acusó a Zelenski de ser desagradecido por la ayuda de Estados Unidos, de mostrar falta de respeto a su país y de jugar con el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, poniendo en duda el apoyo continuo de Washington a Ucrania en su guerra de tres años contra Rusia.

Zelenski habló con la prensa en un aeropuerto londinense tras una cumbre con líderes europeos celebrada el domingo en Londres. Aunque parecía estar de buen humor y agradeció a los países europeos su apoyo, el mandatario ucraniano tuvo cuidado de equilibrar su consternación por los acontecimientos de la reunión del viernes en el Despacho Oval con un claro deseo de seguir hablando con Washington.

Zelenski dijo que no creía que Estados Unidos fuera a interrumpir su ayuda a Ucrania, porque como "líderes del mundo civilizado" no querrían ayudar al presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, se mostró preparado para cualquier desenlace.

"En lo que respecta a salvar la relación, creo que nuestra relación va a continuar", dijo Zelenski a los periodistas a través de un traductor tras la cumbre de Londres.

No obstante, añadió: "No creo que sea correcto que este tipo de discusiones sean totalmente abiertas. (...) El formato de lo ocurrido no creo que nos haya aportado nada positivo o adicional como socios".

Zelenski, visiblemente conmocionado, llegó el sábado a Londres, donde fue recibido con un caluroso abrazo del primer ministro británico, Keir Starmer, y por los vítores de sus partidarios en los alrededores de Downing Street.

En la cumbre del domingo, Starmer dijo que los dirigentes europeos habían acordado elaborar un plan de paz para Ucrania y presentárselo a Estados Unidos con la esperanza de que Washington ofrezca las garantías de seguridad que Kiev considera vitales para disuadir a Rusia.

Zelenski afirmó que Ucrania cuenta con Estados Unidos como principal apoyo militar y que detener el suministro de armas solo ayudaría a Putin. "Estados Unidos es el líder del mundo civilizado y no ayudará a Putin", afirmó.

Un influyente parlamentario ruso, Konstantin Kosachev, se burló el domingo de las esperanzas de que Europa dé un paso al frente para forjar un plan de paz. "Y si Ucrania debe contar con algo, solo puede ser con el progreso (si es que hay alguno) en las relaciones ruso-estadounidenses", escribió en Telegram.

El abrupto final del viaje de Zelenski a Washington significó que los dos países no lograron firmar un acuerdo de minerales muy cacareado que Kiev esperaba que estimulara a Trump a respaldar el esfuerzo de guerra de Ucrania, pero Zelenski dijo que Ucrania todavía estaba dispuesta a firmarlo.

"Acordamos firmarlo; y estábamos dispuestos a firmarlo. Y, sinceramente, creo que Estados Unidos también estaría dispuesto", afirmó.

Trump había tratado de presentar el acuerdo de minerales como una forma de que Ucrania, que alberga un tesoro de depósitos de litio y minerales de tierras raras, devolviera a Estados Unidos sus miles de millones de dólares en ayuda. (Información de Alessandra Galloni; redacción de Kate Holton; edición de Leslie Adler; edición en español de Jorge Ollero Castela)