El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estimó este martes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no quiere negociaciones" ni poner fin a la guerra.

"Creo que Putin no quiere que la guerra termine, no quiere un alto el fuego, no quiere negociaciones", dijo el mandatario ucraniano a la prensa.

